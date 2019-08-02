Челябинск, , 17:05 — REGNUM

В Челябинске десантники отпраздновали День ВДВ под дождём и при не совсем летней температуре воздуха — порядка 13 градусов. Но это не помешало некоторым представителям «крылатой пехоты» искупаться в фонтанах, сообщают очевидцы.

Утром десантники приняли участие в традиционном автопробеге по городу. Затем на площади Революции состоялось торжественное построение. У Вечного огня ветераны ВДВ почтили память погибших. А затем в парке имени Юрия Гагарина прошла концертная программа.

Традиционно в этот день на улицах города можно увидеть множество мужчин в тельняшках и с флагами ВДВ. День подходит к концу, но праздник продолжается.