Москва, , 17:02 — REGNUM

В Пресненский районный суд Москвы поступили материалы дела в отношении ещё одного участника несанкционированного митинга 27 июля — Егора Жукова, передаёт 2 августа корреспондент ИА REGNUM.

Сам гражданин в суд ещё на доставлен, сообщили корреспонденту в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы.

«Материал в отношении Жукова Егора Сергеевича поступил, доставки пока нет», — отметила представитель суда.

Как сообщало ИА REGNUM, Пресненский суд Москвы арестовал четырёх фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Двое из них обвиняются также в применении насилия по отношению к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).