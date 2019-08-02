Лос-Анджелес, США, , 17:22 — REGNUM

Режиссеры братья Руссо определили самого умного персонажа киновселенной Marvel. О неожиданном выборе сообщил портал Comic Book 1 августа.

Во время выставки Comic Con в Сан-Диего в конце июля, выступая перед аудиторией, создатели фильма «Мстители: Финал» спросили у публики, кто мог бы считаться самым умным героем в Marvel. Руссо должны были называть персонажей, претендующих на этот титул, а зрители — реагировать аплодисментами. Первый претендент — ученый Брюс Беннер, способный превращаться в зеленого монстра Халка. Он вызвал наименьший шум в зрительских рядах.

На имени владельца технологического конгломерата Тони Старка (Железного человека) публика значительно оживилась. Однако больше всего оваций заслужила принцесса вымышленной страны Ваканды Шури, дебютировавшая в киновселенной в 2018 году в фильме «Черная пантера».

Джо Руссо подтвердил, что Шури — самый умный Мститель.

Ранее режиссеры братья Руссо рассказали, что при разработке блокбастера «Мстители: Финал» им помогал реальный квантовый физик.

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