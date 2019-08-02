Лос-Анджелес, США, , 17:17 — REGNUM

К удивлению многих пользователей, игра Titanfall появилась в трендах Twitter в США. Как оказалось, причиной внезапной популярности стала другая игра — Fortnite, сообщило игровое издание Kotaku 1 августа.

https://twitter.com/TanManVEVO/status/1156921426819072000

Дело в том, что в новом сезоне Fortnite появились боевые роботы, которыми до этого была известна серия Titanfall. Увидев скачок популярности проекта в Twitter, фанаты оскорбились тем, что его причиной стала другая игра. Теперь они призывают новых игроков попробовать Titanfall.

Напомним, Titanfall — это научно-фантастический шутер от компании Respawn Entertainment. Одной из главных особенностей проекта стала возможность пилотировать огромного боевого робота Титана. Вторая часть игры вышла в октябре 2016 года.