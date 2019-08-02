Рязань, , 16:58 — REGNUM

Праздничные мероприятия в Рязани 2 августа начались с молебна во славу Рязани и Воздушно-десантных войск. На площади перед Успенским собором Рязанского Кремля торжественную службу провёл митрополит Рязанский и Михайловский Марк. На территории училища ВДВ открыли памятник первому командующему Воздушно-десантными войсками, дважды Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту Василию Глазунову, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У памятника воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах, гости и жители города почтили минутой молчания всех не вернувшихся со службы. У мемориального комплекса прогремел ружейный салют. Цветы возлагали к Вечному огню монумента, а также к памятнику легендарному командующему воздушно-десантными войсками, генералу армии Василию Маргелову. Праздник продолжился на стадионе «Спартак»: открыли военно-спортивный праздник парашютисты, приземлившиеся на землю с флагами России, Рязани, области и ВДВ. На стадионе провели военно-прикладную эстафету, спецназ инсценировал захват военной базы противника, курсанты десантного училища сошлись в рукопашном бою. Десантники провели танцевальный флешмоб дедов Морозов, и, конечно, прозвучала музыка и гимн ВДВ.

Рязань называют столицей ВДВ — именно здесь расположено знаменитое гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова, которое уже более 50 лет выпускает кадры для Вооруженных сил России.