Махачкала, , 16:54 — REGNUM

Депутат Народного собрания Дагестана Фикрет Раджабов («Единая Россия»), отпущенный 1 августа из-под ареста, повторно задержан силовиками. На этот раз парламентарий стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 августа в пресс-службе СКР по Дагестану. Подробности дела пока не разглашаются.

Напомним, Раджабов с 24 мая находился под стражей в рамках расследования дела об отчуждении земель. По версии следствия, будучи чиновником мэрии Махачкалы (1998—2007 годы), он входил в сообщество, которое промышляло незаконным оформлением в собственность муниципальных и федеральных участков. Ущерб государству от действий злоумышленников составил 370 млн рублей.

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Однако накануне, 1 августа, Верховный суд Дагестана изменил парламентарию меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий. Как сообщало ИА REGNUM, суд запретил депутату поддерживать какую бы то ни было связь с участниками давнего уголовного судопроизводства, получать и отправлять корреспонденцию, а также покидать дом с 20:00 до 08:00.

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