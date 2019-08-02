Ашхабад, 2 августа 2019, 16:49 — REGNUM
Туркменская делегация приняла участие в пятом Глобальном информационном форуме, проходившем в Стамбуле, пишет «Информационный портал Туркменистана».
Участники мероприятия рассмотрели вопросы, касающиеся деятельность средств массовой информации и противостояния фейковым новостям в интернете, в частности — в социальных сетях.
Также в ходе форума обсуждался совместный опыт работы по различным направлениям журналистики, роль СМИ и принципы управления ими, а также другие темы, связанные с переходом на цифровые системы.
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