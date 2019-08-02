Ашхабад, 2 августа 2019, 16:34 — REGNUM
В столице Туркмении в последнее время происходит массовое закрытие частных магазинов, кафе, ресторанов, автоцентров и других субъектов предпринимательства, пишет «Азатлык».
По имеющейся информации недавно были закрыты расположенные в центральной части Ашхабада четыре ресторана и четыре кафе, кондитерский магазин, а также центры Mercedes, BMW, Toyota и Hyundai.
Отмечается, что все эти кафе, рестораны и торговые точки связывает то, что они либо располагались на главной улице туркменской столицы — проспекте Махтумкули, либо находились в непосредственной близости от него.
Закрытие частных магазинов и пунктов общественного питания может быть связано с предстоящим первым Каспийским экономическим форумом, проведение которого запланировано на 11−12 августа 2019 года.