Лондон, , 16:33 — REGNUM

Видеоигра Total War: Three Kingdoms получит новый бесплатный режим Dynasty Mode, который предложит геймерам отбивать орды противников. Об этом 1 августа сообщил официальный сайт проекта.

Перед началом игрокам будет предложено на выбор три героя, все они обладают новыми способностями, такими как, например, лечением или массовым уничтожением врагов. Полученные после волн новые навыки можно будет распределять в процессе игры.

Сила противников со временем будет увеличиваться, также будет расти их количество. Отмечается, что в этот режим смогут одновременно играть до трех геймеров. Соответствующее дополнение (Eight Princes) выйдет 8 августа 2019 года.

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Напомним, релиз Total War: Three Kingdoms состоялся 23 мая 2018 года на платформе ПК. Игра представляет собой смесь жанров стратегии в реальном времени (Real-Time strategy, RTS) и пошаговой стратегии (Turn-Based Strategy, TBS).

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