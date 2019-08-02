Пермь, 2 августа 2019, 16:32 — REGNUM
Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий принёс публичные извинения за действия клирика епархии протоиерея Андрея Литовки в соцсети. Сейчас епархия проводит внутреннее расследование, по итогам которого будет принято решение, информирует сайт Пермской епархии.
По данным информресурсов, на своей странице в соцсети Андрей Литовка опубликовал резкие посты. Впоследствии критические комментарии были удалены. Высказывания священнослужителя вызвали возмущение со стороны других пользователей интернета, они посчитали комментарии священника оскорбительными.
Жительница Перми посчитала, что в отношении секретаря Пермской епархии Андрея Литовки необходимо возбудить уголовные дела за экстремизм и оскорбление чувств верующих. Заявление подано в следственные органы, сообщает 59.ru .
Стоит отметить, что Литовка не первый раз становится участником скандала. Так, в июле он подал заявление в полицию о требовании проверить рекламу «божественной шаурмы», посчитав, что пермское кафе использовало религиозный символ. После принесения извинений хозяйкой заведения и удаления всех баннеров со страниц соцсети конфликт был улажен, а заявление из правоохранительных органов отозвано. Примечательно, что УФАС не усмотрело нарушений в рекламе.
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