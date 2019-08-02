Красноярск, , 16:30 — REGNUM

О том, стоит ли сибирякам ждать улучшения погоды на выходные (3−4 августа), рассказали сегодня, 2 августа, в Гидрометцентре России.

Иван Шишкин. Перед дождем. 1884

Пока Сибирь страдает от дождей и жары. В Иркутской области осадки вызвали вторую волну затоплений, жара — на юге Западной Сибири.

Как сообщили ИА REGNUM в Гидрометцентре, в Иркутской области на левобережных притоках реки Ангара, в реке Витим зафиксировано понижение уровня воды на 17−77 см за сутки. В районе села Ухтуй река Ока вошла в свои берега.

Что касается реки Ия у иркутского города Тулуна, здесь сохраняется уровень воды на 198 см выше опасной отметки, поэтому затопление пониженных участков местности пока сохранится.

Синоптики сообщили об очередном циклоне над Прибайкальскими районами, спрогнозировав дожди. 4 августа в горах южных районов Приангарья будут идти сильные дожди, грозы. Температура днём — +23−28°С.

В Красноярском крае, страдающем от лесных пожаров, выходные, наоборот, будут жаркими. В южных и центральных районах края воздух прогреется до +33°С.

В Хакасии и Туве ожидаются дожди и грозы.

На юге Западной Сибири сохранится аномальная погода — до +31−36°С на Алтае и в Кемеровской, Новосибирской, Томской областях.

На северо-западе Новосибирской области — дожди, жара спадёт, ожидается до +21−26°С.

В Омской области прогнозируется до +22−27°С, ожидаются дожди и грозы.

Летняя погода ожидается даже на севере Красноярского края, на Таймыре — до +20−25°С. В Эвенкии сохраняется тепло до +27°С при возможных дождях. В Туруханском районе до +30−32°С, сухо. Высокая и чрезвычайная пожарная опасность сохранится на востоке Эвенкии.

По данным синоптиков, опасность возникновения лесных пожаров существует в Алтайском крае, на севере Иркутской области, на юге и востоке Томской и юго-западе Новосибирской областей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Иркутская область страдает от сильнейшего наводнения с конца июня 2019 года. Вышедшие из берегов реки подтопили более ста населённых пунктов. В конце июля пришла вторая волна паводка, пострадали 44 города и посёлка.

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Что касается лесных пожаров, в СФО в настоящее время огонь уничтожает леса в Красноярском крае и Иркутской области. На утро 2 августа в этих двух регионах действовали лесные пожары на общей площади порядка 1,8 млн га.

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