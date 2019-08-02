Курган, 2 августа 2019, 16:13 — REGNUM
В Кургане 2 августа отмечают 89-ю годовщину создания Воздушно-десантных войск. На территории Мемориального комплекса воинам-зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах во второй половине XX века, прошёл торжественный митинг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации Кургана.
Память о воинах-десантниках, погибших при исполнении воинского долга, присутствующие почтили минутой молчания.
По окончании мероприятия к мемориалу была возложена памятная гирлянда, венки и цветы.
Словом, День ВДВ в Кургане намечается провести в традиционном русле — до позднего вечера по городу будут ездить автомобили с флагами, а из колонок будет доноситься «Расплескалась синева, расплескалась».