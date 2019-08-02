Курган, , 16:13 — REGNUM

В Кургане 2 августа отмечают 89-ю годовщину создания Воздушно-десантных войск. На территории Мемориального комплекса воинам-зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах во второй половине XX века, прошёл торжественный митинг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации Кургана.

«День ВДВ — это праздник настоящих мужчин. Его отмечают и молодые ребята, только что прошедшие срочную службу, и ветераны, герои-десантники, выполнявшие боевой долг в Афганистане и в других военных конфликтах последних десятилетий», — отметил в торжественной речи мэр Кургана Андрей Потапов.

Память о воинах-десантниках, погибших при исполнении воинского долга, присутствующие почтили минутой молчания.

По окончании мероприятия к мемориалу была возложена памятная гирлянда, венки и цветы.

«Здорово, что у торгового центра «Звёздного» теперь есть фонтан. Все же знают о традиции нырять в этот день. Раньше можно было в горсаду или у филармонии. Жаль, что погода подкачала только. Лишь бы дождь не пошел», — сказала жительница Кургана Елена порталу «Зауралье.онлайн», делая селфи со своим приятелем.

Словом, День ВДВ в Кургане намечается провести в традиционном русле — до позднего вечера по городу будут ездить автомобили с флагами, а из колонок будет доноситься «Расплескалась синева, расплескалась».