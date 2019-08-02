Москва, , 15:53 — REGNUM

Против онлайн-сервиса Delivery Club подали судебный иск из-за незаконного использования технологии. Об этом 2 августа сообщил «Коммерсантъ».

В роли истца выступил Александр Земсков, который является обладателем патента на «способ и систему определения местоположения объекта на территории». Мужчина считает, что Delivery Club использовал его разработку при создании службы доставки еды ZakaZaka. Благодаря это разработке заказчики получают данные о ресторанах и товарах с учетом их геоданых.

Отмечается, что Савеловский районный суд Москвы уже отказал Земскову в апреле 2019 года. Издание пишет: эксперты сомневаются в том, что разработчик сможет добиться своего в суде.

Читайте также: Екатеринбурженке не удалось отсудить 5 млн у издательства за книгу отца

Напомним, Delivery Club — это платформа, позволяющая своим пользователям заказывать доставку еды. Компания была основана в 2009 году, она принадлежит Mail.ru Group.

Читайте ранее в этом сюжете: Кэти Пэрри и её лейбл заплатят за плагиат $2,8 млн