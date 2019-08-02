Киншаса, , 15:55 — REGNUM

Четвертый случай лихорадки Эбола подтвержден в Восточном Конго в городе Гома с населением 2 млн человек, 1 августа заявило правительство, 2 августа передает агентство Reuters.

Медицинское обследование (сс) UNMEER. Simon Ruf

В четвертом подтвержденном случае инфицированной оказалась жена человека, умершего от вируса на этой неделе, которая обратился за медицинской помощью через неделю после начала проявления симптомов. Анализы, взятые у их дочери, также дали положительный результат на Эболу, кроме того, были отслежены около 200 контактов мужчины, 160 человек были вакцинированы.

Опасения возникновения эпидемии в Гоме возникли после первого подтвержденного случая заболевания в городе в июле. Власти заявили, что зафиксированные через промежуток времени новые три случая заражения, подтвержденные на этой неделе, не связаны с первым.

Расположенный в холмистой местности у подножия действующего вулкана город Гома находится всего в 7 км от главного пограничного города Руанды, Гисеньи.

В четверг, 1 августа, Руанда на некоторое время закрыла свои пункты перехода границы с Конго вокруг после возникновения новых случаев заражения.

Усиленные меры медицинского контроля привели к замедлению движения на границе, сказала министр здравоохранения Руанды Диана Гашумба после того, как конголезские коммерсанты сообщили о ее закрытии. Около 45 000 человек в день проходят через главный пограничный пост, сказал сотрудник иммиграционной службы.

Тяжелейшая вспышка болезни унесла жизни более 1800 человек в Конго с тех пор за один год. Два человека погибли в Уганде, которая также граничит с Конго, но в Руанде не было зарегистрировано ни одного случая заболевания.

В июле вспышка была объявлена международной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения Всемирной организацией здравоохранения, однако организация сказала, что не должно быть никаких ограничений перемещения с целью торговли или путешествий.