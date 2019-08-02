Кампала, , 15:50 — REGNUM

Ученые Уганды приступили к крупнейшему в истории испытанию экспериментальной вакцины против лихорадки Эбола, об этом 2 августа сообщает Associated Press.

Медики будут проводить исследования в Уганде, соседней Демократической Республике Конго (ДРК), где в результате вспышки вируса погибли по меньшей мере 1 тыс. 800 человек.

В эксперименте будут участвовать порядка 800 человек, данная кампания по вакцинации могла бы состояться значительно раньше, если бы власти ДРК не выступали против нее.

Официальной причиной сопротивления чиновников стали опасения в том, что вторая кампания по вакцинации будет мешать той, что уже проводится, что может вызывать путаницу на местах.

Напомним, вспышка лихорадки Эбола в ДРК началась год назад, 1 августа 2018 года. За этот период в стране скончалось около 1 тыс. 800 человек. Одной из причин высокой смертности является недоверие населения к прививкам от болезни.

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