Калининград, , 15:47 — REGNUM

В Калининградской области напряжённой остаётся ситуация вокруг популяции клещей и числу пострадавших жителей от их укусов, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 августа. За последнюю неделю июля, с 22 по 28 июля, по данным регионального управления Роспотребнадзора, от укусов клещей пострадали 397 человек (из них 78 детей), которые обратились за помощью в медицинские учреждения.

Клещ Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

Всего с начала сезона таких пострадавших 3804 человека, из них 1092 детей. Чаще всего присасывание клещей произошло на придомовой территории (37% всех случаев), в 18% при посещении лесных массивов, 13% случаев на дачных участках.

За последнюю неделю июля зарегистрировано 9 случаев клещевого боррелиоза. Из почти 5 тыс исследованных в калининградском Центре гигиены и эпидемиологии, в 1% клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 12,7% боррелии. К концу июля за всё время в борьбе с популяцией клещей в Калининградской области было обработано площади 2268,141 га.