Лондон, 2 августа 2019, 16:19 — REGNUM
Культовый британский сериал «Доктор Кто» будет транслироваться на стриминговой платформе HBO Max. Развлекательный конгломерат Warner Media приобрел эксклюзивные права на шоу у BBC Studios, сообщил портал Deadline 1 августа.
Начиная с весны 2020 года весь сериал из 11 сезонов будет размещен в каталоге HBO Max — потоковой платформы, созданной Warner Media. Один из руководителей сервиса HBO Кевин Рейли отметил, что рад приветствовать франшизу «Доктор Кто».
Сериал «Доктор Кто» — одно из старых научно-фантастических шоу в истории. Он транслировался с 1963 по 1989 год, его снова запустили в 2005 году. Недавно в сети был опубликован ролик, посвященный новой видеоигре по вселенной «Доктора Кто».
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