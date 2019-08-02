Лондон, , 16:19 — REGNUM

Культовый британский сериал «Доктор Кто» будет транслироваться на стриминговой платформе HBO Max. Развлекательный конгломерат Warner Media приобрел эксклюзивные права на шоу у BBC Studios, сообщил портал Deadline 1 августа.

Начиная с весны 2020 года весь сериал из 11 сезонов будет размещен в каталоге HBO Max — потоковой платформы, созданной Warner Media. Один из руководителей сервиса HBO Кевин Рейли отметил, что рад приветствовать франшизу «Доктор Кто».

Кевин Рейли, директор по контенту HBO Max «Как знает любой поклонник шоу «Доктор Кто», культовая ТАРДИС , и это хорошо, потому что ТАРДИС предстоит вместить новых фанатов, пришедших на шоу в рамках сделки с HBO Max».

Сериал «Доктор Кто» — одно из старых научно-фантастических шоу в истории. Он транслировался с 1963 по 1989 год, его снова запустили в 2005 году. Недавно в сети был опубликован ролик, посвященный новой видеоигре по вселенной «Доктора Кто».

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