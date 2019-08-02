Лондон, 2 августа 2019, 16:19 — REGNUM

Культовый британский сериал «Доктор Кто» будет транслироваться на стриминговой платформе HBO Max. Развлекательный конгломерат Warner Media приобрел эксклюзивные права на шоу у BBC Studios, сообщил портал Deadline 1 августа.

Начиная с весны 2020 года весь сериал из 11 сезонов будет размещен в каталоге HBO Max — потоковой платформы, созданной Warner Media. Один из руководителей сервиса HBO Кевин Рейли отметил, что рад приветствовать франшизу «Доктор Кто».

«Как знает любой поклонник шоу «Доктор Кто», культовая ТАРДИС Машина времени из сериала «Доктор Кто» «больше внутри»В сериале часто упоминается фраза «Тардис больше внутри, чем снаружи»: с виду она выглядит как телефонная будка, но является большим космическим кораблем., и это хорошо, потому что ТАРДИС предстоит вместить новых фанатов, пришедших на шоу в рамках сделки с HBO Max».
Кевин Рейли, директор по контенту HBO Max

Сериал «Доктор Кто» — одно из старых научно-фантастических шоу в истории. Он транслировался с 1963 по 1989 год, его снова запустили в 2005 году. Недавно в сети был опубликован ролик, посвященный новой видеоигре по вселенной «Доктора Кто».

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