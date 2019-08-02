Калининград, , 15:45 — REGNUM

В Калининграде на День ВДВ власти не стали отключать фонтаны, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 августа. Их отключали все последние восемь лет, однако в прошлом, 2018 году, половина городских фонтанов работала.

Тем временем официальные мероприятия в честь 89-летия образования Воздушно-десантных войск России отмечают на аэродроме «Дэвау», где в обед уже состоялся торжественный митинг, возложение цветов к мемориальной доске генералу Василию Маргелову, минута молчания в память о погибших героях-десантниках.

После этого открылась развлекательная часть программы — выступление каскадёров на различной технике, авто‑ и мотошоу, спортивные игры, показ оружия и десантного снаряжения, а также выступление «Чёрных беретов».