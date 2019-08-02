Екатеринбург, 2 августа 2019, 15:45 — REGNUM
В семи свердловских населённых пунктах откроют новые кинозалы. Об этом заявила региональный министр культуры Светлана Учайкина на пресс-конференции.
Область участвовала в конкурсе Фонда кино, в результате чего удалось получить 5 млн рублей на организацию кинозалов в семи городах региона. Это Арти, Красноуральск, Кушва, Малышева, Североуральск, Серов и Реж.
Условия Фонда состоят в следующем: 50% показываемых в кинотеатре фильмов должны быть отечественными.
Напомним, в Свердловской области планируют внедрить оборудование для незрячих и глухих граждан в кинотеатры региона. Устройства установят в пяти муниципалитетах: Богдановиче, Верхнем Тагиле, Полевском, Серове и Сысерти.
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