Гремячинск, , 15:41 — REGNUM

На территории Пермского края в Каменном городе, который входит в состав природного парка, туристы обнаружили стаю голодных ручных голубей — примерно 70 особей. Птицы использовались во время съемок исторического фильма «Сердце Пармы», сообщают СМИ.

Туристы переживают, что голуби не выживут в лесном массиве, где обитают хищники. Ситуацию с брошенными ручными голубями на контроль взял краевое министерство природных ресурсов.

Тем временем представитель Star Media заявил, что птицы являются частью реквизита. Они привезены из Москвы. В выходные (3−4 августа) их увезут, сообщает 59.ru.

Стоит отметить, ранее скандал разразился вокруг несанкционированной вырубки деревьев в природном парке для проведения съемок фильма. Ущерб оценили в 56 тыс. рублей. Киногруппа его возместила.

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