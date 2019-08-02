Москва, , 15:46 — REGNUM

В Москве 2 августа отмечают день Воздушно-десантных войск, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Празднование дня ВДВ в Парке Горького Дарья Антонова © ИА REGNUM

Основные гуляния в столице проходят традиционно в Парке Горького.

Празднование дня ВДВ в Парке Горького Дарья Антонова © ИА REGNUM Из-за прохладной погоды немногие решили искупнуться в фонтане Дарья Антонова © ИА REGNUM Празднование дня ВДВ в Парке Горького Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Здесь развернули полевую кухню, звучат военные песни, а вот из-за прохладной погоды искупаться в фонтане решаются немногие», — рассказал корреспондент.

Празднование дня ВДВ в Парке Горького Дарья Антонова © ИА REGNUM Празднование дня ВДВ в Парке Горького Дарья Антонова © ИА REGNUM Полевая кухня Дарья Антонова © ИА REGNUM Празднование дня ВДВ в Парке Горького Дарья Антонова © ИА REGNUM

Основные события праздника ожидаются ближе к вечеру, когда закончится рабочий день. Работает полевая кухня с гречневой кашей, тушёнкой и сладким чаем. На сцене парка выступают любимые десантниками группы «Каскад», «Голубые Береты», «Взвод «Дозор».