Екатеринбург, , 15:30 — REGNUM

На Среднем Урале готовы выделять деньги на новые парки культуры и отдыха в определённых случаях. Об этом заявила свердловский министр культуры Светлана Учайкина на пресс-конференции.

Чиновник пояснила, что областное финансирование на строительство парка действительно можно получить, если в проект вкладываются средства не только из регионального, но и местного бюджетов, а также деньги муниципальных предпринимателей.

Например, если в муниципалитете могут дать 2 млн рублей, а бизнес — 5 млн рублей, а всего нужно 20 млн рублей, то «область готова подключиться», заверила журналистов Учайкина.

Напомним, 31 июля 2019 года в Екатеринбурге создали рабочую группу по реконструкции парка Маяковского. Группу возглавил строительный вице-мэр Андрей Бирюлин.

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