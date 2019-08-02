Москва, , 17:31 — REGNUM

В Москве подвели итоги оперативно-профилактических мероприятий, направленных на взыскание административных штрафов в отношении правонарушителей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

Так, за первое полугодие 2019 года органы внутренних дел наложили административные штрафы на общую сумму 170, 2 млн рублей и взыскали ещё 126, 1 млн рублей, или 74,1%.

«За первое полугодие 2019 года проведено 562 совместных мероприятия, отработано 3483 адреса, составлено 130 актов совершения исполнительных действий в отношении должников», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что ещё 138 лиц были подвергнуты наказанию в виде административного ареста, а 69 правонарушителей привлечены к выполнению обязательных работ. Проверки проходили в рамках взаимодействия должностных лиц МВД России и территориальных органов Федеральной службы судебных приставов России.

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