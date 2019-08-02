Оренбург, , 15:23 — REGNUM

На востоке Оренбургской области в шести районах проведут радиологическое исследование качества питьевой воды. Ранее столь масштабных экспертиз не проводилось. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, причиной стало резкое увеличение содержания природных радионуклидов.

Специалисты отмечают, что на показатель радионуклидов повлияли тектонические и геологические процессы в земной коре. Измерения и расчеты осуществляют эксперты Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены имени профессора П. В. Рамзаева. Из бюджета Оренбуржья на исследования выделено 14 млн рублей.

Напомним, что о проблеме повышенного содержания радона в воде начали сигнализировать в 2014 году. Тогда в одном селе Новоорского района и пяти населенных пунктах Адамовского района выявили зашкаливающий показатель по радону. Было принято решение о снижении радона в воде путем аэрации. В 2014—2015 году на антирадоновую программу из областной казны выделяли 46,5 млн рублей. Однако подрядчик освоил только половину объема, построив 11 станций очистки.

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