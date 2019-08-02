Санкт-Петербург, , 15:25 — REGNUM

Жителю Петербурга Алексею Волнянко, работающему кладовщиков магазина, предъявлено обвинение в убийстве гражданской активисткиЕлены Григорьевой, совершенном 21 июля. Молодой человек полностью признал свою вину в преступлении.

Напомним, Волнянко, 1990 года рождения, ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств, был задержан 31 июля. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца в СИЗО. Ранее в убийстве женщины подозревался выходец из Киргизии, случайный знакомый погибшей женщины, однако затем подозрения с него были сняты.

По данным следствия, потерпевшая распивала спиртные напитки в компании с гостем из Киргизии, после чего продолжила это занятие в квартире одного из домов по улице Ленсовета, а также у дома 11 корпус 2 по улице Пулковской — уже с Волнянко.

«В ходе внезапно возникшей ссоры последний избил потерпевшую, после чего нанёс не менее восьми ударов ножом в область спины и лица. От полученных повреждений женщина скончалась. Подозреваемый скрылся с места происшествия, выкинув орудие преступления в кусты вблизи места своего проживания», — рассказали в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщалоИА REGNUM, тело Григорьевой было найдено вечером 21 июля у одного из домов на улице Пулковской с множественными ножевыми ранениями. При жизни Григорьева принимала участие в пикетах и митингах, боролась за права секс-меньшинств. В то же время, по данным следствия, она вела асоциальный образ жизни.

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