Владикавказ, , 15:19 — REGNUM

Работники цеха по переработке шерсти, пострадавшие в результате пожара в городе Владикавказе, доставлены в больницу. Общее число получивших травмы составляет 12 человек. Восемь из них отправлены в республиканскую клиническую больницу, еще четверо — в центральную клиническую больницу скорой помощи, сообщили ИА REGNUM в минздраве Северной Осетии.

После оказания необходимой помощи отпущены домой 11 человек. Они получили незначительные ушибы и резаные раны. В настоящее время в РКБ остается только один пострадавший, состояние которого врачи оценивают как средней степени тяжести.

Глава республики Вячеслав Битаров поручил министру здравоохранения Тамерлану Гогичаеву оказать ему необходимую помощь и продолжать информировать о ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 2 августа в одном из цехов по улице Доватора во Владикавказе произошел взрыв газа, который вызвал пожар. Площадь возгорания составила около 1500 кв. м. При пожаре пострадали работники цеха.

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