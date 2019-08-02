Кэри, США, , 15:27 — REGNUM

Дуэт чемпионов мира по Fortnite распался спустя несколько дней после победы. Об этом сообщает Dot Esports 2 августа.

Дэвид «aqua» Ви заявил, что хочет карьерного развития с другим напарником и перешёл в дуэт к Stompy из организации Eleven Gaming. В свою очередь, Эмиль «Nyhrox» Педерсен решил не продлевать контракт с Cooler (команда, за которую дуэт выступал на Fortnite World Cup).

Напомним, Fortnite World Cup проходил 27 и 28 июля в Нью-Йорке (США). Победителем соло-формата стал 16-летний американец Кайл «Bugha» Джерсдорф, а в формате дуэта победу одержали игроки Дэвид «aqua» Вии Эмиль «Nihrox» Педерсен из команды Cooler Esports. Все чемпионы стали обладателями трёх миллионов долларов.