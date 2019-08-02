Афины , 2 августа 2019, 15:19 — REGNUM
Жителям России, которые в отпуске пребывают в Греции, стоит реже бывать на улице, поскольку в этой стране установилась аномально жаркая погода. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России в Facebook.
Температура воздуха в ряде регионов Греции будет достигать 42 градуса вплоть до конца недели.
«Рекомендуется максимально сократить время пребывания на улице. По прогнозам, жара сохранится до 4 августа», — говорится на странице дипломатического ведомства в Facebook.
Напомним, что экстремально жаркая погода пришла в Европу из Африки. В Бельгии, Люксембурге и Нидерландах были побиты температурные рекорды в середине этого лета, а во Франции был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Читайте также: В Кузбасс пришла аномальная жара, местами до +36°C