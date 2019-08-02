Афины , , 15:19 — REGNUM

Жителям России, которые в отпуске пребывают в Греции, стоит реже бывать на улице, поскольку в этой стране установилась аномально жаркая погода. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России в Facebook.

Температура воздуха в ряде регионов Греции будет достигать 42 градуса вплоть до конца недели.

«Рекомендуется максимально сократить время пребывания на улице. По прогнозам, жара сохранится до 4 августа», — говорится на странице дипломатического ведомства в Facebook.

Напомним, что экстремально жаркая погода пришла в Европу из Африки. В Бельгии, Люксембурге и Нидерландах были побиты температурные рекорды в середине этого лета, а во Франции был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

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