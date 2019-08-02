Майдугури, Нигерия, , 15:21 — REGNUM

Правительство Нигерии заявляет, что доклад Wall Street Journal, в котором утверждается, что армия страны содержит секретное кладбище на северо-востоке страны, был написан с «неосведомленной позиции», передает ВВС Africa.

В докладе указывалось, что трупы нигерийских солдат, боровшихся с исламистским мятежом, тайно доставлялись из морга на обширное поле возле казарм Маймалари к северу от Майдугури и хоронили в «окопах, вырытых рядовыми или местными жителями, которым платили несколько долларов за смену».

В источнике говорится, что доклад основан на отчетах солдат, дипломатов и высокопоставленного правительственного чиновника. Утверждается, что военные используют секретное кладбище для сокрытия масштаба потерь в конфликте с исламистскими боевиками «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В заявлении штаба обороны Нигерии говорится, что вооруженные силы не «потворствуют тайным захоронениям, поскольку это кощунственно и неправдоподобно, принимая во внимание традиции нигерийских военных».

В заявлении добавляется, что «павшим героям» были даны соответствующие военные похороны «международного образца», а также «оружейные салюты, помимо других военных похоронных обрядов».

На этой неделе исполнилось 10 лет с того момента, как лидер «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммед Юсуф был убит во время содержания под стражей в полиции. В ответ на это группа боевиков начала мятеж, в результате которого погибли более 30 000 человек, а более двух миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома.