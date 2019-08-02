Чита, , 15:10 — REGNUM

Муниципалитеты Забайкальского края приступили к восстановлению лесов, пострадавших от степных палов и крупных возгораний. Об этом сообщило Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

Тем временем Рослесхоз обследует деревья на наличие различных повреждений и проводит комплекс санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах, повреждённых огнем.

А Рослесозащита занимается мониторингом и дистанционным наблюдением — объём работы увеличен на 4 млн га — до 8,3 млн га. Проведена расшифровка космических снимков.

Почти в два раза увеличена и площадь наземных наблюдений — до 27 тыс. га.

В министерстве подчёркивают, треть выполненных по наземному наблюдению работ показала, поврежденными являются 638 га. Анализ продолжается.

Также согласован первоочередной план работ по «недопущению ухудшения санитарного состояния лесов Забайкальского края до 2023 года на площади 256 тыс. га».

Для проведения лесовосстановительных работ из федерального бюджета в 2019 году будет выделено 35,8 млн рублей.

На текущий год плановый объём лесного финансирования региона за счёт средств субвенций федерального бюджета увеличен на 16%. На сегодня он составляет 1,2 млрд рублей, в том числе на обеспечение пожарной безопасности в лесах.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, на территории Забайкальского края в настоящее время наблюдается задымление. По данным Главного управления МЧС РФ по региону, причина — вынос воздушных масс из северных районов Иркутской области и Бурятии.

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