Москва, , 15:02 — REGNUM

Канатной дорогой в Воробьевых горах Москвы воспользовались уже больше 800 тысяч москвичей и гостей столицы. Об этом 2 августа заявил Мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре объекта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Канатка, которая была построена в прошлом году, работает очень неплохо. Уже более 800 тысяч человек воспользовались возможностью покататься и посмотреть на прекрасные виды, которые открываются отсюда», — сообщил мэр Москвы.

Канатная дорога через Москву-реку, которая связала Олимпийский комплекс «Лужники» с Воробьёвыми горами и улицей Косыгина, была открыта в конце 2018 года. В будущем её станциями будут пользоваться не только туристы, но и горнолыжники, отмечается в материалах пресс-службы столичной мэрии. В перспективе также запланировано и комплексное благоустройство Воробьёвской набережной.