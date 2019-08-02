Сеул, , 15:03 — REGNUM

В Южной Корее провели опрос на тему путешествий. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на интернет-платформу GMarket.

Сеул (cc) ivan-herman.net

Согласно результатам опроса, проведенного среди 993 человек в период с 15 по 28 июля, 80% респондентов предпочитают путешествовать в одиночестве.

Кроме того, 40% опрошенных отдают предпочтение путешествиям за рубежом, а 60% — путешествиям внутри страны.

В частности, 55% респондентов в возрасте от 20 лет предпочитают поездки за рубеж, 51% респондентов в возрасте от 30 лет, 60% в возрасте от 40 лет и 77% в возрасте от 50 лет — предпочитают поездки внутри страны.

Известно, что основными причинами одиночного путешествия являются: составление маршрута путешествия в соответствии со своими желаниями и предпочтениями (78%), расхождение планов относительно совместной поездки (10%), отсутствие компании (7%).

С другой стороны, основная причина отказа от путешествий в одиночестве кроется в «страхе нахождения одному в другом месте» (46%).

На вопрос «Что бы вы взяли с собой в путешествие?» 29% респондентов ответили «игровую приставку или аудиосистему», 27% респондентов отдали предпочтение селфи-палке, 16% — средствам для самозащиты, 12% — готовой еде.