Ставрополь, , 14:57 — REGNUM

Шесть пострадавших в смертельной автоаварии с участием автобуса в Ставропольском крае будут доставлены на лечение в Ставрополь: три человека в городскую клиническую больницу №4, трое — в краевую клиническую больницу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС, в настоящее время вопрос о переводе пострадавших находится в стадии решения.

Ранее всех пострадавших — 18 человек, в том числе четырех детей — доставили в Апанасенковскую ЦРБ. Там же сейчас находятся психологи Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, которые работают с пострадавшими.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 2 августа на 420-м км автодороги «Астрахань — Элиста — Ставрополь» автобус, следовавший из Волгограда, столкнулся с груженым цементом грузовиком. На месте погибли пять человек, 18 госпитализированы, пятеро находятся в крайне тяжелом состоянии.