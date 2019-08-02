Москва, , 14:56 — REGNUM

Роспотребнадзор проверил качество воздуха в Москве, сообщает 2 августа сайт управления ведомства по столице.

Исследование проводилось в 11 административных округах Москвы на 50 маршрутных постах с 29 по 31 июля.

«Определяемые уровни загрязнения атмосферного воздуха по контролируемым ингредиентам (азота диоксид, углерода оксид, бензин нефтяной малосернистый в пересчете на углерод, формальдегид, бензол, фенол, взвешенные вещества, сероводород) не превышают гигиенические нормативы», — говорится в информации.

По данным ведомства, уровни загрязнения воздуха не представляет угрозы для здоровья населения.