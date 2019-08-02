Вашингтон, , 15:23 — REGNUM

Руководство Twitch разрешило женщинам кормить детей грудью во время прямых трансляций. Об этом 1 августа в своём Twitter-аккаунте рассказала Хизер Кент, недавно получившая запрет от стриминговой платформы .

https://twitter.com/HeatheredEffect/status/1156980801600274432

Запись стрима Кент с кормлением грудью была удалена в связи с жалобами на наготу девушки. Однако руководство Twitch прислало ей письмо с извинениями и восстановило ролик. Теперь, по словам Кент, кормить грудью на стриме не запрещается.

Ранее популярный стример Тайлер «Ninja» Блевинс заявил о своём уходе с платформы Twitch. Он перешёл на Mixer — новый сервис от Microsoft. Подробности сделки не раскрываются, но Блевинс сообщил, что будет работать «полный день».