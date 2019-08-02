Москва, , 14:49 — REGNUM

Специалисты Роскачества дали владельцам гаджетов — компьютеров, ноутбуков и смартфонов — несколько простых рекомендаций, следуя которым пользователь может себя обезопасить от действий хакеров. Так, прежде всего, на любом устройстве обязательно должен быть установлен антивирус и обновлённое ПО.

Кроме того, по словам экспертов, стоит заклеивать камеру и микрофон до востребования — это увеличит шансы «на приватность и спокойствие, даже если к вам подключится хакер, он вас не увидит и не услышит». Также это поможет защититься и от случайных включений.

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«Не стоит думать, что люди, которые заклеивают камеру на ноутбуке или телефоне, параноики — скорее всего, они руководствуются знанием о том, как работают вирусы, — пояснилруководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.

Он отметил, что вредоносные программы «обучены» активировать микрофон или камеру на устройстве. Так, например, работает шпионская программа Pegasus, которая атаковала мобильные ОС Android и iOS.

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Аналогичные правила применимы и к смартфонам, которые, как утверждают эксперты, сами постоянно шпионят за своими владельцами, будь то геолокация или мониторинг аудио в фоне.

«Для меня не держать камеру открытой — просто часть «цифровой гигиены», — подчеркнул вице-президент ГК InfoWatch Рустем Хайретдинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты компании Positive Technologies, специализирующейся на кибербезопасности, заявили, что 89% программ для смартфонов могут быть взломаны хакерами. По данным специалистов, совсем слабую защищённость продемонстрировали 38% программ для iOS и 43% для Android. Хакеры используют для взлома уязвимости, которые в действительности появляются ещё на этапе разработки проекта. При этом, как утверждают эксперты, особую опасность представляют взломы банковских приложений.