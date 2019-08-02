Ханчжоу, Китай, , 14:54 — REGNUM

Стеклянный мост Снежной Луны открылся на озере Цзяньху в городе Шаосин в провинции Чжэцзян на востоке Китая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мост Снежной Луны. Фото: tuniucdn.com

Мост представляет собой стеклянную конструкцию длиной около 200 метров, проложенную вдоль древнего озера Цзяньху, на которой имеются стеклянные круглые смотровые площадки.

Дорожки моста оснащены жидкокристаллическими панелями, имитирующие трескание стекла под ногами прогуливающегося, а также выводящие изображения акул и прочих опасных водных животных, пытающихся съесть отдыхающего. Также можно увидеть полярных медведей и мамонтов, вмороженных в лёд.

В ночное время суток мост ярко освещается всеми цветами радуги, чем выделяется на общем фоне. Центральным местом всей конструкции является смотровая вышка форме полумесяца в облаках. Со смотровой вышке открывается живописный вид на древние живописные пейзажи.

Вся конструкция, по видимому, адресует к древней китайской народной «Притче о Пастухе и Ткачихе», где фея Чжинюй вышла замуж за простого пастуха Нюлан. Впавшая в ярость Богиня Неба разлучила влюбленных. Раз в год в седьмую ночь седьмого дня сороки слетаются, образуя собой мост, чтобы влюбленные могли встретиться в небесах.

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