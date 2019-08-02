Пенза, , 14:49 — REGNUM

В Пензе у мемориала «Афганские ворота», состоялся митинг, посвященный празднованию 89-летию создания воздушно-десантных войск. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев напомнил, что из пяти тысяч жителей региона, служивших в Афганистане, большая часть представляла именно десантные войска, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Имена павших героев Пресс-служба администрации Пензы

Мемориал «Афганские ворота» Пресс-служба администрации Пензы

Митинг открылся Гимном России, а затем прозвучал ружейный залп. По словам главы региона, ВДВ с самого начала создания этого рода войск стали элитой российской армии. Пензенское региональное отделение общероссийской организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов вручило Белозерцеву почётный знак генерала Василия Глазунова — первого командующего Воздушно-десантными войсками страны, уроженца Пензенской области. Губернатор заверил, что знак войдёт в экспозицию музея региона. Поздравляя десантников с праздником, Белозерцев поблагодарил ветеранские организации, которые работают с молодёжью, завершив поздравление словами «Слава ВДВ!».

Возложение цветов Пресс-служба администрации Пензы

После митинга и прозвучавших поздравлений все участники мероприятия почтили минутой молчания память героев, павших при исполнении воинского долга, и возложили цветы к Вечному огню.

ИА REGNUM напоминает, День ВДВ стал поистине народным праздником. К десантниками присоединяются жёны и дети, юные кадеты и гвардейцы, представители молодежных патриотических организаций.