Саратов, , 14:47 — REGNUM

Южный подход к аэропорту «Гагарин» в селе Сабуровка Саратовской области был открыт сегодня, 2 августа.

На церемонии открытия присутствовал губернатор региона Валерий Радаев.

«Трассу построили фактически заново, так что жители Вязовки, Сабуровки получили одну из лучших дорог в области», — сообщил он на церемонии открытия.

По его словам, теперь жители могут воспользоваться самым коротким путем в аэропорт. Данная трасса короче Северного подхода на 20 км.

«Это самый короткий маршрут до нового аэропорта «Гагарин». К его открытию необходимо подготовить все виды транспорта — автомобильный, железнодорожный, водный. У людей должен быть выбор, а эта дорога позволяет сэкономить время», — подытожил свое выступление Радаев.

Напомним, что общая протяженность данной дороги составляет чуть меньше 8 километров. Данный объект обошелся Саратовской области в 246,8 млн. рублей.