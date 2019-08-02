Нур-Султан, , 14:32 — REGNUM

Во второй детской больнице Нур-Султана умер 9-летний ребенок, пострадавший от взрывов в городе Арыси Туркестанской области Казахстана. Об этом 2 августа заявила руководитель отдела охраны материнства и детства Управления общественного здравоохранения Нур-Султан Айгерим Лебаева, сообщает агентство «Казинформ».

По её словам, ребенок был доставлен в столичную больницу 28 июля в крайне тяжелом состоянии. «Были приложены все усилия, чтобы спасти ребенка. Однако сегодня в 9 часов утра ребенок умер», — сообщила глава отдела охраны.

Она уточнила, что ребенок получил травмы в дорожно-транспортном происшествии в Арыси. Погибший ребенок перенес операцию головы, добавила Лебаева.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года на военном складе в городе Арыси Туркестанской области Казахстана произошел пожар, который спровоцировал взрывы боеприпасов, хранившихся на территории воинской части.

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