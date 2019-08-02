Чита, , 14:31 — REGNUM

По всей территории Забайкальского края наблюдается задымление, сообщили в Главном управлении МЧС РФ по региону. Как уточнили в ведомстве, причина — вынос воздушных масс с северных районов Иркутской области и Бурятии. Сильнее всего смог будет чувствоваться в Каларском, Тунгокоченском, Тунгиро-Олёкминском и Читинском районах.

Дым от лесного пожара

При этом забайкальские синоптики не зафиксировали превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

Тем не менее в региональном управлении МЧС забайкальцев попросили обеспечить «максимально безопасные условия проживания в доме».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, сегодня, 2 августа, вертолёты Ми-8 Минобороны России совершили десять вылетов на тушение пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Было сброшено 50 тонн воды.

Читайте ранее в этом сюжете: Десять вылетов, 50 тонн воды: сибирские пожары тушат с помощью Ми-8

Читайте развитие сюжета: В Забайкальском крае начали восстанавливать пострадавшие в огне леса