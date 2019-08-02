Москва, , 14:28 — REGNUM

Пресненский суд Москвы 2 августа избрал меру пресечения для участника протестов Алексея Миняйло, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Миняйло заключили под стражу сроком на 1 месяц 25 суток, до 27 сентября 2019 года. Его обвиняют в совершении преступлений по части 2 статьи 212 УК РФ («Массовые беспорядки»).

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа избрана мера пресечения фигурантам уголовного дела о массовых беспорядках Ивану Подкопаеву, Кириллу Жукову и Самариддину Раджабову. Всех их заключили под стражу до 27 сентября.

Жуков и Раджабов обвиняются также по ч.1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).