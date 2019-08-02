Кемерово, , 14:19 — REGNUM

Общественный порядок сегодня в День ВДВ, 2 августа, в Кузбассе обеспечивают около тысячи полицейских, сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В ведомстве подчеркнули, что для быстрого реагирования маршруты патрулирования нарядов полиции максимально приближены к местам проведения праздничных мероприятий. Места массового скопления людей заранее были обследованы полицейскими-кинологами со служебно-разыскными собаками.

В помощь полицейским на улицы вышли более 250 сотрудников Росгвардии и 200 представителей общественности.

Отметим, сегодня, 2 августа, в Кузбассе проходят мероприятия, посвящённые празднованию 89 годовщины воздушно-десантных войск РФ.