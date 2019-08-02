Липецк, , 14:21 — REGNUM

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении экс-руководителя бюджетного учреждения «Эксплуатация жилищного фонда» Липецкой области по обвинению в махинациях с жильем для детей-сирот на сумму 5,5 миллиона рублей. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По информации следствия, обвиняемый заключал госконтракты на приобретение жилья для детей-сирот с ноября 2017 года по июль 2018 года по завышенным ценам. Кроме того, его хороший знакомый благодаря махинациям экс-чиновника получал преимущественные условия для победы в аукционах.

Сообщается, что в отношении экс-руководителя учреждения было возбуждено дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает следствие, обвиняемый отказался от дачи показаний по делу и свою вину не признал.

«В результате следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить материалы уголовного дела для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд», — говорится в сообщении следствия.

Напомним, в июле экс-чиновника мэрии Сочи признали виновным по делу о закупке сиротам непригодного жилья и отпустили.

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