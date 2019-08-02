Париж, , 14:22 — REGNUM

Французские фермеры, недовольные соглашением о беспошлинной торговле с Канадой, разбрасывали навоз, распыляли граффити, всеми возможными способами бесчинствовали перед офисами законодателей Центристской партии президента Эммануэля Макрона, 2 августа сообщает DailyMail.

Протесты последней недели были направлены против 15 законодателей, от Бургундии на юго-западе до Парижа. Последний акт протеста свершился возле южного города Тулузы, когда Союз фермеров FDSEA сбросил разом 20 тонн навоза перед офисным зданием партии Макрона Republic on the Move.

Партия осудила вандализм фермеров. Представитель союза FDSEA Люк Месба сказал в интервью местному вещательному каналу France Bleu в пятницу, 2 августа, что сделка Европейского союза с Канадой «убийственна для нас, фермеров, и приведет к снижению уровня качества».

Напомним, парламент Франции на прошлой неделе ратифицировал соглашение, которое сокращает таможенные пошлины и увеличивает доступ на свой рынок основных продуктов питания. Документ предполагает отмену 98% таможенных пошлин между сторонами.