Томск, , 14:14 — REGNUM

Специалисты Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) определяют возможность диагностики суицидального риска на основе определения когнитивного стиля пациента. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба вуза.

По информации учёных, в результате суицида ежегодно в мире гибнут до 800 тысяч человек, при этом психологические связи с причинами их ухода из жизни до конца не выявлены.

«У нас возникла идея выяснить, связан ли суицидальный риск и когнитивный стиль — то, как человек думает и воспринимает информацию, как решает проблемы», — объяснил ассистент кафедры фундаментальной психологии и поведенческой медицины СибГМУ Артем Давыдов.

По его словам, к решению своих проблем люди могут подходить по-разному. Например, в случае тяжелого заболевания одни попытаются преодолеть свои трудности, другие — избежать. Если выявить связь между когнитивным стилем и склонностью к суициду, полагает психолог, можно создать методику диагностики риска.

В рамках исследования ученые планируют создать опросник, который позволит соотнести структуру когнитивного стиля и степень склонности к суициду. Практическая работа в этом направлении начнётся в 2020 году.

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