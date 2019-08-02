Москва, , 14:12 — REGNUM

Обвиняемый по статье о массовых беспорядках Самариддин Раджабов непрерывно улыбался, слушая решение Пресненского суда Москвы о заключении его под стражу, передаёт 2 августа корреспондент ИА REGNUM.

Также, сообщает корреспондент, Раджабов совершал на месте круговые движения, похожие на танец.

Читайте также: Фигуранта дела о московских беспорядках арестовали до конца сентября

Судья рассказала, что обвиняемый является уроженцем Душанбе и гражданином России.

Как сообщало ИА REGNUM, Пресненский районный суд Москвы арестовал до 27 сентября Самариддина Раджабова и двух других фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в Москве (части 2 статьи 212 УК РФ) — Ивана Подкопаева и Кирилла Жукова.

Кроме того, Раджабов и Жуков являются фигурантами по делу о применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК РФ).