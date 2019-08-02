Санкт-Петербург, , 14:20 — REGNUM

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следственным органам СКР по Санкт-Петербургу подключиться к расследованию уголовного дела о нападении на петербуржца, сделавшего замечание группе молодых людей, ехавших на автомобиле Rolls-Royce по тротуару.

Для этого органы СКР инициировали передачу им от органов МВД, возбужденного в Приморском районе Санкт-Петербурга по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Как установлено, 29 июля у дома по Комендантскому проспекту водитель, 1993 года рождения, двигался на автомобиле по тротуару. В ответ на справедливое замечание прохожего, петербуржца 1984 года рождения, водитель, вместе с другими лицами, устроил драку и распылил газовый баллон в лицо прохожему.

По горячим следам полицейскими был задержан один из нападавших на мужчину «мажоров» — водитель автомобиля Rolls-Royce. Он уже привлечен к административной ответственности за движение по тротуарам и управление транспортным средством при наличии неисправностей.

«Председатель Следственного комитета РФ дал указание в кратчайшие сроки установить всех соучастников преступления и привлечь их к уголовной ответственности», — сообщили 2 августа в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Идет поиск всех лиц, причастных к совершению преступления, для привлечения их к уголовной ответственности.

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Напомним, в сети появилась видеозапись инцидента, на которой видно, что пешеход смело дал физический отпор сначала первому вышедшему из автомобиля нарушителю, а затем и двум присоединившимся к нему приятелям. Пешеходу нанесли несколько ударов, сорвали с него футболку, но вскоре хулиганы ретировались. Пешеходу же пришлось обратиться за медпомощью с травмами.

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