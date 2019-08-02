Кемерово, , 14:08 — REGNUM

В Кемерово четырёхлетний мальчик убежал от бабушки на прогулку. Ребёнка пришлось разыскивать сотрудникам полиции.

Ребенок (сс) adibalea

Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД РФ по Кемеровской области, поздно вечером накануне, 1 августа, в дежурную часть отдела полиции в Кемерове обратилась местная жительница. Она сообщила, что пропал сына. Как выяснилось мать оставила ребёнка с бабушкой, которая не уследила за ним. Самостоятельно найти сына у женщины не получилось.

Полицейские обнаружили ребёнка на детской площадке во дворе одного из соседних домов. Сотрудникам полиции четырёхлетний мальчик признался, что хотел гулять, поэтому не послушал бабушку и убежал один на улицу.

Полицейские объяснили ребёнку, что так делать не следует. В отношении матери был составлен административный протокол. Ей придется заплатить штраф за «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних» (ст. 5.35 КоАП РФ).