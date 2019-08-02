Нижний Новгород, , 14:08 — REGNUM

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 2 августа поздравил всех причастных с Днём воздушно-десантных войск. Он пожелал всем, кто служит или служил в ВДВ, а также их близким здоровья и благополучия, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

По словам губернатора, традициям ВДВ в регионе уделяется особое внимание. Кадетский корпус Приволжского федерального округа носит имя «генерала армии, легендарного «Бати» десантных войск Василия Маргелова». На базе корпуса недавно открылся учебный центр «Гвардеец» для ребят со всего округа.

Встречаются нижегородские десантники в свой праздник в парке Победы. На площадке развёрнута полевая кухня, перед главной сценой проходят показательные выступления юных десантников. Проходят спортивные соревнования. Практически все участники праздника в голубых беретах и с флагами. Многие пришли с семьями, уточняет портал nn.ru. Со сцены прозвучало поздравление: «С праздником, братва! Нам сегодня 89 лет!».

ИА REGNUM напоминает, в Нижегородской области проживают около 23 тыс. человек, которые служили в ВДВ. Праздник в парке Победы отмечается не в первый раз. Традиционно торжества сопровождаются показателбными выступлениями спецназа, праздничным митингом, возложением цветов к мемориалу Василия Маргелова, викториной с проверкой знаний истории войск и состязанием по укладке парашютов.